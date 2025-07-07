В Курске произошел взрыв газа в жилом доме
В Курске произошел взрыв бытового газа в жилом доме, сообщили РБК в СУ СКР по Курской области.
По данным ведомства, инцидент произошел на улице Марата, дом — многоквартирный.
На момент публикации известно об одном пострадавшем, информации о погибших нет.
По предварительной информации МЧС Курской области, произошло обрушение балкона. Пожарные эвакуировали жильцов других квартир.
По данным объединенной пресс-службы судов Курской области, обрушение произошло около 16:15 мск в доме по улице Марата, 21. Взрыв не связан с прилетом беспилотника и произошел внутри здания, уточнили в ведомстве.
Днем 7 июля произошел взрыв газа на последнем этаже пятиэтажного жилого дома в городе Ершов Саратовской области.
В результате взрыва было разрушено и повреждено несколько квартир.
Как сообщил глава региона Роман Бусаргин, в пятиэтажке «произошло возгорание с частичным обрушением на этаже».
В региональном МЧС РБК рассказали, что в результате пожара была частично разрушена кровля над квартирой и выбиты стекла. Предварительно пострадавших, погибших нет. Площадь пожара — 20 кв. м. Пожар был локализован силами трех расчетов.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу регионального минздрава.
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