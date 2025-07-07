В Курске произошел взрыв газа в жилом доме

Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области / Telegram

В Курске произошел взрыв бытового газа в жилом доме, сообщили РБК в СУ СКР по Курской области.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Марата, дом — многоквартирный.

На момент публикации известно об одном пострадавшем, информации о погибших нет.

По предварительной информации МЧС Курской области, произошло обрушение балкона. Пожарные эвакуировали жильцов других квартир.

По данным объединенной пресс-службы судов Курской области, обрушение произошло около 16:15 мск в доме по улице Марата, 21. Взрыв не связан с прилетом беспилотника и произошел внутри здания, уточнили в ведомстве.

Днем 7 июля произошел взрыв газа на последнем этаже пятиэтажного жилого дома в городе Ершов Саратовской области.

В результате взрыва было разрушено и повреждено несколько квартир.

Как сообщил глава региона Роман Бусаргин, в пятиэтажке «произошло возгорание с частичным обрушением на этаже».

В региональном МЧС РБК рассказали, что в результате пожара была частично разрушена кровля над квартирой и выбиты стекла. Предварительно пострадавших, погибших нет. Площадь пожара — 20 кв. м. Пожар был локализован силами трех расчетов.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу регионального минздрава.