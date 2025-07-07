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В Ершове произошел взрыв газа в пятиэтажке

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

В городе Ершов Саратовской области в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв газа. Информацию об этом «Взгляд-инфо» подтвердил начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин.

Взрыв произошел на последнем этаже, разрушено и повреждено несколько квартир.

Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в многоквартирном доме «произошло возгорание с частичным обрушением на этаже».

«По предварительным данным, пострадали три квартиры, среди людей жертв нет. В настоящее время идет тушение пожара, организована эвакуация жильцов», — написал он.

Канал «112» утверждает, что взрыв случился в квартире, «в которой проживает одинокая пожилая женщина». Она же пока что остается единственной обратившейся к врачам — у неё резко подскочило давление, пишет канал.


РБК обратился за комментарием в МЧС Саратовской области, в пресс-службу регионального минздрава.

Материал дополняется.

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Маргарита Овсянникова
Саратовская область взрыв газа
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