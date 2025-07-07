В Ершове произошел взрыв газа в пятиэтажке
В городе Ершов Саратовской области в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв газа. Информацию об этом «Взгляд-инфо» подтвердил начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин.
Взрыв произошел на последнем этаже, разрушено и повреждено несколько квартир.
Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в многоквартирном доме «произошло возгорание с частичным обрушением на этаже».
«По предварительным данным, пострадали три квартиры, среди людей жертв нет. В настоящее время идет тушение пожара, организована эвакуация жильцов», — написал он.
Канал «112» утверждает, что взрыв случился в квартире, «в которой проживает одинокая пожилая женщина». Она же пока что остается единственной обратившейся к врачам — у неё резко подскочило давление, пишет канал.
РБК обратился за комментарием в МЧС Саратовской области, в пресс-службу регионального минздрава.
Материал дополняется.
Как школьники сдали ЕГЭ и по каким предметам снизился средний балл
Бывший губернатор Новгородской области назначен и.о. министра транспорта
Twitch попросил запретить сыну Константина Малофеева судиться вне США
Последствия наводнения в Техасе. Видео
В Индонезии начал извергаться вулкан. Видео
Чем известен уволенный с поста главы Минтранса Роман Старовойт
Трамп пригрозил повышением пошлин за поддержку БРИКС
Обстановка в аэропорту Пулково, где задержали более сотни рейсов. Видео
Economist рассказал об усилении раскола на Украине во главе с Ермаком
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов