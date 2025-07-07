СК возбудил уголовное дело после взрыва в доме в Ершове
Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг по факту взрыва с пожаром в многоквартирном доме в Ершове в Саратовской области. Об этом региональное управление СК сообщило в своем телеграм-канале.
«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Следователем будет произведен осмотр места происшествия, выполнены иные следственные действия», — говорится в сообщении.
По данным СК, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
7 июля в Ершове взрыв газа произошел на верхнем этаже пятиэтажки на ул. Космонавтов, частично разрушены три квартиры. Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что «произошло возгорание с частичным обрушением». По официальной информации, пострадавших нет.
В главке МЧС по региону сообщили, что площадь пожара составила 20 кв. метров, 30 человек покинули горящее здание самостоятельно.
Телеграм-канал «112» утверждает, что взрыв случился в квартире, где «проживает одинокая пожилая женщина». Она же пока что остается единственной обратившейся к врачам — у нее подскочило давление.
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