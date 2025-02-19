Генпрокуратура Бразилии обвинила Болсонару в попытке госпереворота
Генеральная прокуратура Бразилии обвинила бывшего президента страны Жаира Болсонару в попытке государственного переворота в 2022 году, сообщает телеканал G1.
Прокуратура считает, что Болсонару был лидером организации, которая пыталась свергнуть демократический режим в Бразилии. Всего политика обвиняют по пяти пунктам.
В заявлении ведомства указано, что Болсонару знал о плане покушения на убийство нынешнего бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы. По данным правоохранительных органов, группа военных планировала убить политика, а также вице-президента Жералду Алкмина в декабре 2022 года.
В ноябре 2024 года обвинения в адрес Болсонару в причастности к заговору против да Силвы выдвинула бразильская полиция.
«План был доведен до сведения президента республики (Болсонару — РБК), который его одобрил», — цитирует G1 прокуратуру.
Всего обвинения по делу предъявили 34 лицам. Решение генпрокуратуры должен рассмотреть Верховный суд. В случае одобрения ходатайства Болсонару станет ответчиком и должен будет предстать перед судом по уголовному делу.
Болсонару был президентом страны с 2019 по 2023 год, затем его сменил да Силва. В январе 2023 года сторонники Болсонару, несогласные с его поражением на выборах, устроили акции протеста и беспорядки в столице страны Бразилиа. Они попытались захватить правительственные здания. Протесты были подавлены полицейскими, Болсонару уехал в США.
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