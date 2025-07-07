Появилось видео с машиной Старовойта с места его смерти

Видео с машиной Старовойта с места его смерти

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Появились новые кадры с места гибели Романа Старовойта — на них видно машину Tesla экс-министра. СК сообщал, что тело чиновника нашли в личном автомобиле.

На других кадрах, которые снял корреспондент РБК, видны были машины полиции, СК и Aurus с мигалками.

Роман Старовойт совершил самоубийство. Утром 7 июля стало известно о его отставке с поста главы Минтранса.