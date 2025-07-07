Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

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За несообщение в военкомат о смене места жительства россиянам будет грозить штраф до 20 тыс. руб., соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Несообщение гражданином <...> сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, либо неявка в военный комиссариат в установленный <...> срок в случае переезда на новое место, не подтвержденное регистрацией, влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб.», — следует из документа.

Новый закон вступил в силу 7 июля, с момента его опубликования.

В начале июля закон о повышении штрафа за несообщение в военкомат о смене места жительства был одобрен Советом Федерации, в конце июня Госдума приняла закон сразу во втором и третьем, окончательном чтении.

Летом 2023 года правительство одобрило изменения, позволяющие россиянам дистанционно обновлять сведения в реестре военнообязанных через портал «Госуслуги».