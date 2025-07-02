Совфед одобрил повышение штрафов за несообщение в военкомат о переезде

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Совет Федерации одобрил закон о повышении до 20 тыс. руб. штрафа за несообщение в военкомат о смене места жительства, сообщает «РИА Новости».

На пленарном заседании Госдумы 24 июня законопроект был принят сразу во втором и третьем, окончательном чтении. Документ был внесен в Госдуму в феврале группой депутатов во главе с председателем комитета нижней палаты по обороне Андреем Картаполовым. В конце марта он был рассмотрен и принят в первом чтении. Теперь законопроект должен подписать президент.

Документ предусматривает внесение поправок в ст. 21.5 КоАП (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету). В законопроекте указано, что, если гражданин не предоставит военкомату сведения о новом месте пребывания в случае переезда на срок более трех месяцев, ему будет грозить штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

Сейчас за такое нарушение назначается штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. руб. В пояснительной записке к документу говорится, что текущий размер штрафа «несоизмерим с совершаемым деянием» и «не способствует формированию законопослушного поведения граждан».

В 2023 году правительство одобрило изменения, позволяющие россиянам корректировать свои данные в реестре военнообязанных не только при личном визите, но и через портал «Госуслуги». Помимо информации о месте жительства дистанционно можно обновить сведения о семейном положении, образовании и месте работы, отправив запрос в военкомат.