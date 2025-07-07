Путин запретил Apple препятствовать установке RuStore на телефонах

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который запретит Apple препятствовать установке на ее гаджеты единого российского магазина приложений RuStore, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Депутаты Госдумы приняли закон 24 июня, сенаторы одобрили его 2 июля.

Документ запрещает устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования приложений российских разработчиков и единого магазина приложений.

«При продаже и использовании отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин, включая единый магазин приложений, обеспечивается отсутствие следующих условий: <...> приводящих к ограничению возможности приобретения (установки) программ для электронных вычислительных машин с использованием единого магазина приложений», — говорится в документе.

Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.

В августе 2023 года правительство своим постановлением утвердило новые требования по предустановке RuStore: он стал обязательным к предварительной установке даже при запрете от правообладателей операционной системы. Изготовитель устройства должен обеспечить недискриминационное отображение магазина на экране по сравнению с аналогичными программами других разработчиков и автоматическое обновление.

Как пояснили в правительстве, нововведения должны исключить случаи уклонения вендоров от предварительной установки отечественного магазина приложений. Проверкой выполнения требований занимается Роспотребнадзор.

Требование о предустановке RuStore, согласно распоряжению правительства от 8 ноября 2022 года, распространялось только на устройства, работающие на операционной системе Android.

RuStore разработала VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры. Его запустили в 2022 году, после того как зарубежные магазины приложений — App Store для iOS и Google Play для Android — стали удалять российские программы в связи с санкциями.