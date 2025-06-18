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Политика ,  
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Суд в Москве оштрафовал Apple за неудаление запрещенных материалов

Суд в Москве оштрафовал Apple на ₽3 млн за неудаление запрещенных материалов
Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 3 млн рублей за неудаление запрещенной информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

«Таганский суд Москвы признал виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, Apple Distribution International LTD. Компании назначен штраф в размере 3 млн руб.», — цитирует ТАСС решение судьи.

Apple Distribution International Ltd — основной владелец ООО «Эппл Рус». Компания зарегистрирована в Ирландии. Ее обвиняли в ряде административных правонарушений по ч. 2 ст. 13.41 (неудаление в интернете информации или интернет-страницы, которая должна быть удалена согласно законодательству России).

Неизвестно, какие именно материалы не удалила компания, так как судебное заседание прошло в закрытом формате.

Суд в Москве оштрафовал Apple и WhatsApp
Технологии и медиа
Фото:BT Image / Shutterstock

Ранее, 10 июня, Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 3 млн руб. за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Заседание также проходило в закрытом режиме, на чем настаивал юрист компании.

В мае суд аналогично оштрафовал компанию на 7,5 млн руб. за пропаганду ЛГБТ (Верховный суд России признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил его). Тогда компанию обвинили в распространении на стриминговом сервисе сериала со сценами «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений».

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Александра Озерова
Apple Таганский суд Москвы штраф
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