Временного поверенного Швеции вызвали в МИД из-за атаки на торгпредство
Временного поверенного в делах Швеции вызвали в МИД России из-за очередного нападения на российское торговое представительство в Стокгольме, сообщает корреспондент «РИА Новости».
По информации издания, автомобиль дипломата прибыл к зданию ведомства утром.
Российское торгпредство в Швеции вновь подверглось атаке с применением дрона — 5 июля на его территорию был сброшен пакет с краской. Аналогичный инцидент произошел 17 июня, когда дрон сбросил краску у входа в здание.
В посольстве России напомнили тогда, что торгпредство входит в состав дипломатической миссии и обладает соответствующими иммунитетами по Венской конвенции.
Согласно статье 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, дипломатическая собственность государства в другой стране считается неприкосновенной. Принимающая сторона обязана сделать все необходимое для защиты помещений дипмиссии от посягательств, повреждений и нарушений порядка.
Подобные атаки происходят уже более года и, по словам дипломатов России, угрожают безопасности персонала.
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