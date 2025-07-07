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Политика ,  
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Временного поверенного Швеции вызвали в МИД из-за атаки на торгпредство

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Временного поверенного в делах Швеции вызвали в МИД России из-за очередного нападения на российское торговое представительство в Стокгольме, сообщает корреспондент «РИА Новости».

По информации издания, автомобиль дипломата прибыл к зданию ведомства утром.

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Здание российского Торгового представительства в Стокгольме

Российское торгпредство в Швеции вновь подверглось атаке с применением дрона — 5 июля на его территорию был сброшен пакет с краской. Аналогичный инцидент произошел 17 июня, когда дрон сбросил краску у входа в здание.

В посольстве России напомнили тогда, что торгпредство входит в состав дипломатической миссии и обладает соответствующими иммунитетами по Венской конвенции.

Согласно статье 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, дипломатическая собственность государства в другой стране считается неприкосновенной. Принимающая сторона обязана сделать все необходимое для защиты помещений дипмиссии от посягательств, повреждений и нарушений порядка.

Подобные атаки происходят уже более года и, по словам дипломатов России, угрожают безопасности персонала.

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Теги
Полина Дуганова
торгпредство посольство России Швеция дроны БПЛА беспилотники
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