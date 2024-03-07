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Война санкций ,  
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Суд в Швеции обязал Россию выплатить $1,5 млн за аренду дома торгпредства

Шведский суд обязал Россию выплатить $1,55 млн за аренду здания торгпредства
Сюжет
Война санкций
Здание российского торгпредства было арестовано и продано компании LKO еще в 2014 году, однако Москва это решение не признала, а дипломаты продолжали там жить. Суд в Стокгольме обязал Россию выплатить $1,55 млн за аренду
Здание российского Торгового представительства в Стокгольме
Здание российского Торгового представительства в Стокгольме (Фото: kronofogden.se)

Окружной суд Стокгольма обязал Россию выплатить более 16 млн крон ($1,55 млн) «в качестве компенсации владельцу недвижимости на стокгольмском острове Лидинге за неуплату аренды». Речь идет о здании торгового представительства России, построенном в 1960-х годах и проданном на аукционе Службы взысканий королевства почти десять лет назад, передает Dagens Nyheter.

Газета напоминает, что еще в 2014 году компания LKO Fastighets AB выкупила семиэтажный дом по адресу: Kostern, 5, однако сотрудники российского посольства продолжили проживать там, но не платили за аренду. Выселить их было нельзя из-за дипломатической неприкосновенности, отмечает Dagens Nyheter.

Председатель правления LKO Стефан Хеге сообщил, что компания не имеет полного контроля над зданием, некоторые квартиры в котором по-прежнему используются «российскими шпионами». Он уточнил, что общая сумма иска сейчас составляет около 30 млн крон ($2,91 млн). А чтобы получить деньги, следует «потребовать ареста активов, принадлежащих России», или «не допустить, например, выхода кораблей из порта».

Москва не признает правомерность действий Службы взысканий, продавшей дом, и легитимность решения Верховного суда страны, позволившего сделать это. Отказ россиян от оплаты аренды ранее уже трижды рассматривали в окружном суде, а в прошлом году был подан еще один иск — об оплате за 51 месяц, с сентября 2019 года по ноябрь 2023-го. Теперь же шведский суд, так как представитель ответчика не явился на слушание, объявил о заочном решении, согласно которому Россия должна оплатить не только аренду, но и судебные издержки в размере чуть больше 140 тыс. крон ($13,6 тыс.).

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Фото:Tom Little / File Photo / Reuters

В жилом доме площадью почти 3 тыс. кв. м на острове Лидинге, в престижном пригороде Стокгольма, семь этажей и 48 квартир. Здание было построено в 1960-х годах специально для советского торгпредства. После распада СССР там разместилось уже российское представительство.

Принудительной продажи объекта добился немецкий бизнесмен Франц Зедельмайер в связи с отказом России выплатить присужденные ему в 1998 году $2,35 млн (с учетом процентов — более $5 млн) в качестве компенсации за «разрушенный бизнес и изъятое имущество» в Санкт-Петербурге. Бизнесмен доказал в Международном Стокгольмском арбитраже, что его незаконно лишили прав аренды памятника архитектуры — бывшей дачи архитектора Романа Мельцера, в ремонт которой он вложил около $800 тыс. Объект был изъят в 1995 году и в 2010-м вошел в комплекс гостевой резиденции президента и премьер-министра.

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Россия не признает правомерность действий службы и легитимность решения Верховного суда Швеции от 2011 года, принятого в отношении обладающей дипломатическим статусом российской недвижимости, наличие которого ранее подтверждал шведский МИД. Российское Министерство иностранных дел выразило протест шведским властям в связи с арестом здания.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Швеция суд Аренда дипломаты Торговое представительство Россия
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