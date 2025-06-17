Российское торгпредство в Швеции подверглось нападению с дрона

Торгпредство России в Швеции подверглось нападению беспилотника — дрон сбросил пакет с краской перед входом в учреждение. За последний год подобные инциденты в отношении российской дипмиссии случались более десяти раз

Фото: Торговое представительство России в Швеции

Торговое представительство России в Швеции ночью подверглось атаке беспилотника, сообщило российское посольство. Дрон пролетел над территорией и сбросил мешок с краской на землю перед главным входом в торгпредство.

Как напомнили в посольстве, торговое представительство является неотъемлемой частью российской дипломатической миссии в Швеции, а значит, на него распространяются все иммунитеты и привилегии, предусмотренные Венской конвенцией.

Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года дипломатическая собственность того или иного государства в стране пребывания неприкосновенна. «На государстве пребывания лежит специальная обязанность принимать все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства», — говорится в ст. 22 конвенции.

В посольстве указали, что произошедшая атака продолжила череду аналогичных нападений на помещения российской дипломатической миссии в Швеции. Подобные инциденты не только наносят ущерб имуществу представительства, но и ставят под угрозу безопасность сотрудников.

«Шведские власти в очередной раз не справились с соблюдением своих международно-правовых обязательств. Настаиваем на выправлении такой ситуации», — говорится в сообщении.

Атаки на объекты российской дипломатической миссии в Швеции продолжаются уже более года. Прошлый раз об атаке дипмиссия сообщала в конце мая. Тогда стеклянная емкость с краской была сброшена на площадку перед главным входом посольства. Это был 12-й по счету подобный инцидент. «Швеция обязана обуздать своих ультрас, взять под контроль ситуацию и четко выполнять обязательства по Венской конвенции», — прокомментировала тогда представитель МИД России Мария Захарова.

Российский посол в Стокгольме Сергей Беляев говорил, что сотрудники российской дипмиссии вынуждены работать в сложной обстановке. На них, по словам дипломата, оказывают психологическое давление. Кроме того, рядом со зданием с разрешения властей регулярно проходят антироссийские акции и демонстрации.