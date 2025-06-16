Участник горного забега на Домбае погиб в 38 лет, сорвавшись с ледника

Участник горного забега на Домбае погиб, сорвавшись с ледника

Михаилу Морозенко было 38 лет, он успел пробежать десятую часть 100-километровой дистанции, но потом сорвался с ледника и погиб. Забег позднее прервали из-за погоды

Фото: Иван Высочинский / ТАСС

Участник 100-километрового забега Trail Running Energy на Домбае (Карачаево-Черкесия) Михаил Морозенко сорвался с ледника и погиб, сообщила ТАСС вдова спортсмена Екатерина Боер.

«Он поскользнулся на леднике и покатился вниз. Тело уже спустили. Михаила похоронят в Анапе», — рассказала Боер.

Морозенко было 38 лет. Он успел пробежать десятую часть дистанции.

Забег стартовал 13 июня в 4 часа утра и спустя примерно 13 часов был прерван из-за тяжелых погодных условий на перевалах и проблем со связью.

Начальник Центра управления в кризисных ситуациях республиканского ГУ МЧС России Айтек Сикалиев рассказал, что трагедия с Морозенко произошла в Алибекском ущелье. В поисковой операции участвовали восемь спасателей и сотрудники погрануправления ФСБ.

«Мы все тяжело переживаем случившуюся трагедию. Мы потеряли друга, соратника, опытного спортсмена, прекрасного мужа и отца», — заявили организаторы забега в телеграм-канале.