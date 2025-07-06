В Мурманской области погибли два участника забега «Хибины»

Во время забега «Хибины» в Мурманской области погибли два спортсмена — петербурженка и москвич. Организаторы трейла накануне предупреждали о «крайне плохом» прогнозе погоды, но не отменили мероприятие

Два человека погибли во время трейла «Хибины» в Мурманской области из-за «сложных погодных условий», сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

«От имени всех жителей региона выражаю глубокие соболезнования их родным и близким», — написал он в телеграм-канале.

Спасательная операция в Хибинах завершилась. Всем, кто находился на маршруте трейла, была оказана необходимая помощь, добавил Чибис.

Мероприятие было организовано частной компанией.

Следователи установили, что во время массового забега с элементами горного бега в Кировске погибли жительница Санкт-Петербурга 1963 года рождения и житель Москвы 1978 года рождения.

В региональном управлении СК сообщили о возбуждении уголовного дела из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, — ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса России. Статья предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.

«Мурманск сейчас» пишет, что спортсмены поднялись на один из перевалов, когда погодные условия резко ухудшились: начались сильный ветер, дождь и туман.

4 июля, в пятницу, телеграм-канал «Спортфест Хибины» сообщил о «крайне плохом» прогнозе погоды на даты забега. Была приостановлена выдача слотов. Однако в итоге мероприятие все же состоялось.

Ночью 6 июля стало известно об «экстремальной ситуации» на единственном сохраненном перевале. В пункте Малый Вудъявр одному из участников стало плохо, к нему отправили медиков. Позднее организаторы спортивного фестиваля сообщили о закрытии гонки и об эвакуации участников.

Хибины — это горный массив в Мурманской области, популярное место для занятий спортом и туризмом, включая горные походы, лыжные и трейловые забеги. Регион известен и природными опасностями. В январе 2024 года двое жителей Петербурга погибли из-за схода лавины в Хибинах.