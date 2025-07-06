В Мурманской области погибли два участника забега «Хибины»
Два человека погибли во время трейла «Хибины» в Мурманской области из-за «сложных погодных условий», сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
«От имени всех жителей региона выражаю глубокие соболезнования их родным и близким», — написал он в телеграм-канале.
Спасательная операция в Хибинах завершилась. Всем, кто находился на маршруте трейла, была оказана необходимая помощь, добавил Чибис.
Мероприятие было организовано частной компанией.
Следователи установили, что во время массового забега с элементами горного бега в Кировске погибли жительница Санкт-Петербурга 1963 года рождения и житель Москвы 1978 года рождения.
В региональном управлении СК сообщили о возбуждении уголовного дела из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, — ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса России. Статья предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.
«Мурманск сейчас» пишет, что спортсмены поднялись на один из перевалов, когда погодные условия резко ухудшились: начались сильный ветер, дождь и туман.
4 июля, в пятницу, телеграм-канал «Спортфест Хибины» сообщил о «крайне плохом» прогнозе погоды на даты забега. Была приостановлена выдача слотов. Однако в итоге мероприятие все же состоялось.
Ночью 6 июля стало известно об «экстремальной ситуации» на единственном сохраненном перевале. В пункте Малый Вудъявр одному из участников стало плохо, к нему отправили медиков. Позднее организаторы спортивного фестиваля сообщили о закрытии гонки и об эвакуации участников.
Хибины — это горный массив в Мурманской области, популярное место для занятий спортом и туризмом, включая горные походы, лыжные и трейловые забеги. Регион известен и природными опасностями. В январе 2024 года двое жителей Петербурга погибли из-за схода лавины в Хибинах.
Читайте РБК в Telegram.
Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции
Исполнитель роли Коула в «Зачарованных» умер от рака
Путин наградил погибшего замглавкома ВМФ Гудкова
Топ-10 самых подешевевших акций на Московской бирже
На поезда из Петербурга в Москву полностью закончились билеты
В Москве температура может побить почти 30-летний рекорд
Каким должен доход для «нормальной» жизни. Инфографика
Илон Маск объявил о создании собственной политической партии
Рютте описал звонок Си Цзиньпина Путину в случае нападения на Тайвань
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов