В Москве трудоустроили первых победителей конкурса «Таланты»
Первые победители конкурса «Таланты» получили должности в столичных театрах, сообщил руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин в своем телеграм-канале.
Он упомянул двух победителей — Дмитрия Бикбаева и Алексея Родина, которые займут руководящие должности в театре «На Покровке». Бикбаев будет художественным руководителем, а Родин — директором.
По словам Фурсина, Бикбаев «зарекомендовал себя как один из самых ярких молодых театральных режиссеров», а Родину поможет 15-летний опыт работы на руководящих должностях в учреждениях культуры Москвы.
В январе 2025 года Фурсин объявил о запуске всероссийского открытого конкурса по формированию кадрового резерва в театрах Москвы.
В июне департамент подвел итоги и определил победителей. По словам Фурсина, 39 финалистов включат в кадровый резерв руководящих должностей.
«Будем работать со сформированным кадровым резервом, в том числе проводить дополнительное обучение. А при будущих назначениях руководителей в театрах — как директоров, так и худруков — в первую очередь мы будем обращаться к сформированному резерву», — написал он.
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