В Театре на Покровке объяснили отмену спектакля по роману Саши Филипенко

Премьера спектакля по роману, основанному на материалах дела первого директора Московского крематория, работавшего в годы репрессий в СССР, планировалась в марте. Работа над постановкой приостановлена, подтвердили в театре

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Театр на Покровке приостановил работу над спектаклем «Кремулятор» по одноименному роману белорусского писателя и журналиста Саши Филипенко «в связи со сложностью процесса урегулирования авторских прав», заявила РБК директор учреждения Ольга Пепеляева. Она уточнила, что премьера постановки была запланирована на март 2024 года.

В основе вышедшего в 2022 году романа «Кремулятор» лежат материалы дела Петра Нестеренко — первого директора Московского крематория, работавшего в годы советских репрессий. Саша Филипенко — писатель, журналист и сценарист. Спектакли по его произведениям ставили в московском Гоголь-Центре и Александринском театре в Петербурге, а также на площадках за рубежом. Филипенко — лауреат «Русской премии» и премии «Ясная Поляна».

Об отмене спектакля ранее рассказал Филипенко. По его словам, он узнал об этом от режиссера постановки. Это произошло сразу после выхода первого анонса в «Независимой газете», добавил писатель. Издание писало, что ставить спектакль пригласили выпускницу мастерской Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) Льва Эренбурга Анастасию Паутову.

«Ее вызвали в дирекцию и сказали, что ставить «Кремулятор» невозможно. Что ей нужно или взять что-то другое, или «запаковать» «Кремулятор» внутрь какой-нибудь сказки, потому что с Филипенко в афише не пройдет. Пока ей это рассказывали, за актером, который играет одну из главных ролей, приехали из военкомата», — сообщил РБК Филипенко.

Он также рассказал, что премьера планировалась в январе 2024 года, костюмы и декорации были готовы, шли прогоны спектакля.

Пепеляева заявила РБК, что артисту театра 30 ноября была вручена повестка в военкомат, «из театра его никто не увозил», а 13 декабря он был отправлен проходить срочную службу. Ни Филипенко, ни представители театра не назвали РБК имя артиста, которого призвали по повестке.