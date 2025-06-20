Михалков заявил, что Михаил Ефремов будет работать в его театре

Михаил Ефремов (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Освобожденный из колонии по УДО артист Михаил Ефремов будет работать в театре «Мастерская «12», рассказал на ПМЭФ режиссер Никита Михалков, которому и принадлежит театр. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, он восстанавливается, и у нас есть договоренность — я очень надеюсь, что он вольется в коллектив театра, потому что он после всех перепетий все равно остался прекрасным актером», — сказал Михалков.

Режиссер также рассказал, что Ефремов будет играть главную роль в спектакле по его фильму «Без свидетелей».

Адвокат Ефремова, Юрий Падалко, сообщил РБК, что режиссер никак не поспособствовал досрочному освобождению актера из тюрьмы. Решение было принято судом на открытом заседании. Ранее журналистка Ксения Собчак сообщила, что была свидетелем помощи Михалкова в досрочном освобождении Ефремова.

«Все, кто хотел, видели сюжеты по ТВ об этом судебном заседании. Судом были исследованы все доказательства, после чего и было принято решение об удовлетворении ходатайства об УДО. Никакой «помощи» или какого либо вмешательства не от кого не было и при таких обстоятельствах быть не могло», — сказал Падалко.

Ефремов с 2020 года отбывал срок в колонии по делу об аварии в Москве — он в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого погиб.

Суд приговорил актера к семи с половиной годам лишения свободы, признав виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека.

Ефремов вышел по УДО в апреле 2025 года, пробыв в колонии около 4,5 лет.