В Театре Моссовета завершилось прощание с Валентиной Талызиной

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной завершилась в театре Моссовета. Актриса умерла 21 июня на 91-м году жизни. Ее похоронят на Ваганьковском кладбище

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Актер Александр Яцко (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) Председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) Актриса Юлия Высоцкая и режиссер Андрей Кончаловский (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Государственном академическом театре имени Моссовета прошла гражданская панихида по народной артистке РСФСР Валентине Талызиной. Похоронят ее на Ваганьковском кладбище. Актриса умерла 21 июня в возрасте 90 лет.

Гроб с телом Талызиной стоял на основной сцене Театра Моссовета. Проститься с актрисой пришли десятки людей, включая близких и коллег. Венки в память о ней прислали президент России Владимир Путин и Минкультуры. Память Талызиной почтили также премьер-министр Михаил Мишустин и зампред Совбеза Дмитрий Медведев — они направили прощальные телеграммы, которые зачитал актер театра и кино Александр Яцко.

Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В кино дебютировала в 1963-м, сыграв роль следователя-практиканта Инны в картине Леонида Аграновича и Владимира Семакова «Человек, который сомневается». Исполнила более 40 центральных и главных ролей на сцене Театра Моссовета, еще более ста — в кино и телефильмах.

Наиболее заметными ролями Талызиной стали Валя в «Иронии судьбы, или С легким паром!», Людмила Ивановна в «Афоне», Сваха в «Женитьбе», Роза Сергеевна в сериале «Линии судьбы». Среди других знаменитых работ — озвучка мамы Дяди Федора в серии мультфильмов о Простоквашино.