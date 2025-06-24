В Театре Моссовета завершилось прощание с Валентиной Талызиной
В Государственном академическом театре имени Моссовета прошла гражданская панихида по народной артистке РСФСР Валентине Талызиной. Похоронят ее на Ваганьковском кладбище. Актриса умерла 21 июня в возрасте 90 лет.
Гроб с телом Талызиной стоял на основной сцене Театра Моссовета. Проститься с актрисой пришли десятки людей, включая близких и коллег. Венки в память о ней прислали президент России Владимир Путин и Минкультуры. Память Талызиной почтили также премьер-министр Михаил Мишустин и зампред Совбеза Дмитрий Медведев — они направили прощальные телеграммы, которые зачитал актер театра и кино Александр Яцко.
Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В кино дебютировала в 1963-м, сыграв роль следователя-практиканта Инны в картине Леонида Аграновича и Владимира Семакова «Человек, который сомневается». Исполнила более 40 центральных и главных ролей на сцене Театра Моссовета, еще более ста — в кино и телефильмах.
Наиболее заметными ролями Талызиной стали Валя в «Иронии судьбы, или С легким паром!», Людмила Ивановна в «Афоне», Сваха в «Женитьбе», Роза Сергеевна в сериале «Линии судьбы». Среди других знаменитых работ — озвучка мамы Дяди Федора в серии мультфильмов о Простоквашино.
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