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Военная операция на Украине ,  
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Обломки дрона упали на территории Ильского НПЗ на Кубани

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Военная операция на Украине
В Северском районе обломки упали на нефтеперерабатывающий завод, возгорания не произошло. Пострадавших в результате происшествия нет. Ранее Минобороны сообщало об одном сбитом ночью беспилотнике на Кубани
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Северском районе на территории Ильского НПЗ произошло падение обломков беспилотника, сообщил оперштаб Краснодарского края в телеграм-канале.

Сообщение о происшествии поступило от диспетчера нефтеперерабатывающего завода в ночь на 7 июля.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Пострадавших нет, видимых повреждений объектов НПЗ, а также возгораний, задымления нет. Обломки беспилотника упали на территории одного из технологических цехов предприятия.

На месте работают специальные и экстренные службы.

Минобороны сообщило об одном сбитом на Кубани украинском беспилотнике за ночь.

Всего в этот период над территорией России отразили атаку 91 украинского дрона: 20 — над Белгородской областью, 14 — над Курской областью, девять — над Липецкой областью, по восемь — над Брянской областью, Московским регионом и Воронежской областью, семь — над Черным морем, по три — над Новгородской, Тверской, Ленинградской областями, два — над Орловской областью, по одному — над Владимирской областью и Республикой Крым.

В Воронежской области обломки одного беспилотника упали на железнодорожные пути, в результате было задержано несколько поездов, сообщили местные власти. К семи утра движение восстановили.

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Авторы
Полина Минаева
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