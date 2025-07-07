Минобороны отчиталось об уничтожении 91 украинского дрона за ночь

Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 91 беспилотник Вооруженных сил Украины над 15 российскими регионами, сообщает Минобороны.

Больше всего, 20, были сбиты надо территорией Белгородской области, после нее идет Курская область (14) и Липецкая (девять). По восемь дронов сбили над территорией Брянской, Воронежской областей и Московского региона.

Еще семь уничтожили над Черным морем, по три беспилотника — над Новгородской, Тверской, Тамбовской и Ленинградской областями. Два дрона сбили над Орловской областью, и по одному — над Владимирской областью, Краснодарским краем и Крымом.

В течение ночи власти некоторых российских регионов отчитывались о работе ПВО и уничтоженных украинских дронах. Так, примерно в 0:18 мск глава Воронежской области сообщил, что над регионом сбили несколько беспилотников. Точное число он тогда не назвал.

Ранее об уничтожении беспилотника также сообщили власти Новгородской области.