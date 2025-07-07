Губернатор сообщил о попытке атаки дронов в Ленинградской области
В ночь на 7 июля средства радиоэлектронной борьбы подавили несколько беспилотников в Лужском районе Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Жертв и разрушений нет, добавил он.
В Минобороны уточнили, что над регионом уничтожили три дрона. Всего над Россией этой ночью был сбит 91 беспилотник, из них восемь — над столичным регионом.
Также БПЛА были сбиты в Белгородской, Курской, Липецкой, Брянской, Воронежской, Новгородской, Тверской, Тамбовской, Орловской, Владимирской областями, над акваторией Черного моря, в Краснодарском крае и Крыму.
Накануне днем в Ленобласти объявили опасность атаки БПЛА, Дрозденко предупреждал, что в некоторых районах «возможно понижение сигнала с 4G до 2G». Об отмене режима воздушной опасности он сообщил в 0:13 мск.
В петербургском аэропорту Пулково на фоне угроз атаки беспилотников несколько раз ограничивали прием и выпуск самолетов. Как сообщала Росавиация, по данным на вечер 6 июля отменили 90 рейсов, еще десятки были задержаны. Ночью 7 июля в ведомстве заявили, что ограничения сняты. В телеграм-канале аэропорта предупредили, что проход в зоны ожидания вылета «может временно ограничиваться для организации посадки пассажиров на вылетающие рейсы».
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