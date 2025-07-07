В Воронежской области из-за падения дрона задержали несколько поездов
Обломки беспилотника упали на железнодорожные пути на юге Воронежской области, в результате были задержаны несколько поездов, сообщил губернатор Александр Гусев.
Он уточнил, что к 7 утра движение восстановлено.
Минобороны сообщало, что ночью в регионе уничтожили восемь беспилотников. По словам Гусева, их сбили на территории Воронежа и трех районов, по предварительным данным, никто не пострадал.
В области с вечера 6 июля действовал режим опасности атаки беспилотников, его отменили утром в понедельник.
Всего за ночь над Россией сбили 91 дрон, в том числе в Белгородской, Курской, Липецкой, Тамбовской областями, которые граничат с Воронежской областью. Еще восемь БПЛА были сбиты в Московском регионе, три — в Ленинградской области.
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