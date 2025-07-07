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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской области из-за падения дрона задержали несколько поездов

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Военная операция на Украине
В Воронежской области ночью сбили восемь дронов, обломки одного из них упали на железнодорожные пути. Власти сообщили, что движение уже восстановлено

Обломки беспилотника упали на железнодорожные пути на юге Воронежской области, в результате были задержаны несколько поездов, сообщил губернатор Александр Гусев.

Он уточнил, что к 7 утра движение восстановлено.

Минобороны сообщало, что ночью в регионе уничтожили восемь беспилотников. По словам Гусева, их сбили на территории Воронежа и трех районов, по предварительным данным, никто не пострадал.

Губернатор сообщил о попытке атаки дронов в Ленинградской области
Политика

В области с вечера 6 июля действовал режим опасности атаки беспилотников, его отменили утром в понедельник.

Всего за ночь над Россией сбили 91 дрон, в том числе в Белгородской, Курской, Липецкой, Тамбовской областями, которые граничат с Воронежской областью. Еще восемь БПЛА были сбиты в Московском регионе, три — в Ленинградской области.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Воронежская область Александр Гусев беспилотники железная дорога задержка поезда
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