В Воронежской области из-за падения дрона задержали несколько поездов

В Воронежской области ночью сбили восемь дронов, обломки одного из них упали на железнодорожные пути. Власти сообщили, что движение уже восстановлено

Обломки беспилотника упали на железнодорожные пути на юге Воронежской области, в результате были задержаны несколько поездов, сообщил губернатор Александр Гусев.

Он уточнил, что к 7 утра движение восстановлено.

Минобороны сообщало, что ночью в регионе уничтожили восемь беспилотников. По словам Гусева, их сбили на территории Воронежа и трех районов, по предварительным данным, никто не пострадал.

В области с вечера 6 июля действовал режим опасности атаки беспилотников, его отменили утром в понедельник.

Всего за ночь над Россией сбили 91 дрон, в том числе в Белгородской, Курской, Липецкой, Тамбовской областями, которые граничат с Воронежской областью. Еще восемь БПЛА были сбиты в Московском регионе, три — в Ленинградской области.