Глава Минфина США Бессент отреагировал на планы Маска создать партию

Предприниматель Илон Маск не был популярен, как Департамент эффективности правительства (DOGE), который он ранее возглавлял, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Так он отреагировал на планы Маска создать новую политическую партию в США под названием «Америка».

«Принципы Doge были популярны — но не сам Маск <...> советы директоров его компаний наверняка хотели бы, чтобы он вернулся к бизнесу, <...> думаю, вчерашнее заявление их не обрадовало, и они призовут его сосредоточиться на коммерческой деятельности», — сказал Бессент (цитата по The Gardian).

Маск объявил о создании новой партии накануне. Он сослался на результаты опроса, который запустил на своей странице в День Независимости США, 4 июля. В нем 65,4% голосовавших высказались за создание партии, 34,6% — против.

Главной целью партии «Америка», по словам предпринимателя, будет обеспечение «воли народа» через прохождение в конгресс и занятие там нескольких мест. Партия должна будет обеспечить решающие голоса по спорным законам, уточнял ранее предприниматель.

Сенат утвердил билль с перевесом всего в один голос (50 против 51) — его отдал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Как председатель сената он имеет право голоса в случае ничьей.

В начале лета он поссорился с главой государства Дональдом Трампом из-за «большого и прекрасного билля» (Big Beautiful Bill, BBB), в котором реализуются ключевые предвыборные обещания республиканца. Маск предрек «огромный стратегический вред» США из-за законопроекта. Он пригрозил создать партию «Америка» на следующий день после того, как документ будет принят. В ночь на 5 июля Трамп подписал законопроект.