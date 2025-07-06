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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области два человека погибли в результате атаки дрона

Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Два человека погибли в Белгородской области в результате удара украинского беспилотника по автомобилю, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«По предварительным данным, мужчина и пассажир, личность которого устанавливается, погибли в результате очередной вражеской атаки. ВСУ с помощью дрона нанесли целенаправленный удар по легковому автомобилю на участке автодороги Шебекино — Белгород. От полученных ранений они скончались на месте», — написал он.

Губернатор добавил, что в результате атаки машина полностью уничтожена огнем.

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5 июля Гладков сообщил о трех пострадавших в результате ударов украинских дронов по транспортным средствам. В селе Никольское Белгородского района водитель маршрутного автобуса получил минно-взрывную травму и контузию после атаки FPV-дрона.

В селе Новая Таволжанка в Шебекинском округе водитель легкового автомобиля после атаки дрона получил контузию, его машину посекло осколками. В поселке Шамино водитель еще одного автомобиля самостоятельно обратился в больницу, где у него диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и слепые осколочные ранения.

Вечером 4 июля два человека пострадали при ударе беспилотника ВСУ по гражданскому предприятию в Шебекино. Одного мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии, второму пострадавшему медики оказали помощь на месте.

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Евгений Вахляев
Белгородская область Вячеслав Гладков Военная операция на Украине ВСУ беспилотники
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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