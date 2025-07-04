При ударе ВСУ по Шебекино пострадали сотрудники МЧС
В Шебекино Белгородской области сотрудники МЧС пострадали при пожаре, возникшем на предприятии после удара украинского дрона, сообщила пресс-служба регионального ведомства.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по гражданскому предприятию, произошел пожар. В результате пострадали два человека, отметил глава региона.
Одного мужчину доставили в Шебекинскую больницу в тяжелом состоянии, второму пострадавшему медики оказали помощь на месте. Он продолжит лечение в амбулаторных условиях.
«По уточненной информации, пострадавшие при пожаре в городе Шебекино являются сотрудниками пожарно-спасательной части № 52 МЧС России», — сообщили в МЧС.
Гладков отметил, что Белгород, Белоблводоканал, Белгородский район дополнительно выделили транспорт для дополнительного подвоза воды к месту пожара.
Позднее губернатор сообщил, что в городе Валуйки при падении обломков беспилотника пострадала мирная жительница. Ее со слепым осколочным ранением доставили в больницу.
До этого 4 июля Гладков сообщил об ударе дрона по сельскохозяйственному предприятию в селе Ясные Зори в Белгородской области, в результате которого пострадали семь человек. Они доставлены в больницу с осколочными ранениями, уточнил губернатор. По словам Гладкова, в результате детонации загорелся один из корпусов, но возгорание уже ликвидировали.
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