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Военная операция на Украине ,  
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При ударе ВСУ по Шебекино пострадали сотрудники МЧС

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Военная операция на Украине
Украинский дрон нанес удар по гражданскому предприятию в Шебекино, возник пожар. Гладков сообщил о двух пострадавших. В МЧС уточнили, что это сотрудники ведомства
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Шебекино Белгородской области сотрудники МЧС пострадали при пожаре, возникшем на предприятии после удара украинского дрона, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по гражданскому предприятию, произошел пожар. В результате пострадали два человека, отметил глава региона.

Одного мужчину доставили в Шебекинскую больницу в тяжелом состоянии, второму пострадавшему медики оказали помощь на месте. Он продолжит лечение в амбулаторных условиях.

«По уточненной информации, пострадавшие при пожаре в городе Шебекино являются сотрудниками пожарно-спасательной части № 52 МЧС России», — сообщили в МЧС.

Гладков отметил, что Белгород, Белоблводоканал, Белгородский район дополнительно выделили транспорт для дополнительного подвоза воды к месту пожара.

В Белгородской области при ударе БПЛА пострадали семь человек
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Фото:Антон Вергун / РИА Новости

Позднее губернатор сообщил, что в городе Валуйки при падении обломков беспилотника пострадала мирная жительница. Ее со слепым осколочным ранением доставили в больницу.

До этого 4 июля Гладков сообщил об ударе дрона по сельскохозяйственному предприятию в селе Ясные Зори в Белгородской области, в результате которого пострадали семь человек. Они доставлены в больницу с осколочными ранениями, уточнил губернатор. По словам Гладкова, в результате детонации загорелся один из корпусов, но возгорание уже ликвидировали.

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Белгородская область пострадавшие МЧС Вячеслав Гладков
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Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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