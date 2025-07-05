В Белгородской области три человека пострадали при атаках дронами транспорта

В Белгородской области трое пострадали при атаках дронами транспорта

В Белгородской области три человека пострадали в результате ударов украинских беспилотников по транспортным средствам, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Дроны ВСУ атаковали три транспортных средства. Водители получили ранения», — говорится в сообщении губернатора.

В селе Никольское Белгородского района после атаки FPV-дрона водитель маршрутного автобуса получил минно-взрывную травму и контузию. У автобуса были выбиты стекла, также поврежден кузов.

В селе Новая Таволжанка в Шебекинском округе водитель легкового автомобиля после атаки дрона получил контузию, а его машину посекло осколками.

Обоих мужчин госпитализировали.

В поселке Шамино водитель еще одного автомобиля самостоятельно обратился в больницу, где у него диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и слепые осколочные ранения.

После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

Вечером 4 июля дроны атаковали гражданское предприятие в Шебекино Белгородской области. МЧС сообщило о двух пострадавших — спасателях из 52-й части МЧС России, позже глава региона в телеграм-канале написал, что количество пострадавших увеличилось до трех.

При атаке дрона на объект возник пожар, который к утру 5 июля был потушен.