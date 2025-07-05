В Белгородской области трое пострадали при атаках дронами транспорта
В Белгородской области три человека пострадали в результате ударов украинских беспилотников по транспортным средствам, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«Дроны ВСУ атаковали три транспортных средства. Водители получили ранения», — говорится в сообщении губернатора.
В селе Никольское Белгородского района после атаки FPV-дрона водитель маршрутного автобуса получил минно-взрывную травму и контузию. У автобуса были выбиты стекла, также поврежден кузов.
В селе Новая Таволжанка в Шебекинском округе водитель легкового автомобиля после атаки дрона получил контузию, а его машину посекло осколками.
Обоих мужчин госпитализировали.
В поселке Шамино водитель еще одного автомобиля самостоятельно обратился в больницу, где у него диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и слепые осколочные ранения.
После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.
Вечером 4 июля дроны атаковали гражданское предприятие в Шебекино Белгородской области. МЧС сообщило о двух пострадавших — спасателях из 52-й части МЧС России, позже глава региона в телеграм-канале написал, что количество пострадавших увеличилось до трех.
При атаке дрона на объект возник пожар, который к утру 5 июля был потушен.
Читайте РБК в Telegram.
Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции
Маск запустил в X опрос «Стоит ли создать Партию Америки?»
Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом
Наводнение в Санкт-Петербурге. Видео
В Екатеринбурге появится улица Алексея Балабанова
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России
МАГАТЭ эвакуировало своих инспекторов из Ирана
Нидерланды лишили гражданства российского нобелевского лауреата
У экс-министра обороны Украины Резникова прошли обыски
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов