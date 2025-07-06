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Военная операция на Украине ,  
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Путин объяснил решение отправлять на фронт списанную технику

Путин: списанную технику на фронт отправили по просьбе командующих
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин посещает выставку в Национальном центре &laquo;Россия&raquo;, посвящённую итогам трёхлетней работы Народного фронта под девизом &laquo;Всё для Победы!&raquo;
Владимир Путин посещает выставку в Национальном центре «Россия», посвящённую итогам трёхлетней работы Народного фронта под девизом «Всё для Победы!» (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

Решение об отправке в зону военной операции на Украине списанных автомобилей ведомств и госкомпаний было принято по обращению командования, заявил президент России Владимир Путин во время посещения выставки Общероссийского народного фронта «Все для Победы!». Его слова передает ТАСС.

«Это была просьба командующих, напрямую. Зачем списывать? Иногда это разовое использование. Давайте, говорят, списанные, подойдут», — сказал президент.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Ранее такие автомобили подлежали продаже, но теперь федеральным госкомпаниям и органам власти разрешено передавать их напрямую военным.

В октябре 2024 года глава Чечни Рамзан Кадыров передал движению «Народный фронт «За Россию» для нужд военной спецоперации на Украине 100 боевых автомобилей. Они были собраны на российском автомобилестроительном предприятии «Чеченавто» при поддержке Минпромторга и МГТУ им. Н.Э. Баумана. В январе Кадыров сообщил о передаче в зону военной операции пяти бронированных китайских пикапов Changan.

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политик, президент России
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