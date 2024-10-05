Кадыров передал для нужд военной операции 100 «джихад-машин»
Глава Чечни Рамзан Кадыров передал движению «Народный фронт «За Россию» 100 боевых автомобилей для нужд военной спецоперации на Украине, сообщает «РИА Новости».
«Мы передаем первые 100 «джихад-машин» для нужд СВО. При их разработке мы учитывали как технические требования, так и пожелания бойцов на передовой», — сказал Кадыров на церемонии передачи автомобилей.
Он отметил, что серийное производство «джихад-машин» было налажено «в самый короткий срок».
Автомобили были собраны на российском автомобилестроительном предприятии «Чеченавто» при поддержке Минпромторга и МГТУ им. Н.Э. Баумана. Техника прошла подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Как уточняет агентство, до конца 2024 года планируется выпустить еще 386 таких машин.
Производство легких боевых автомобилей под названием «джихад-машины» власти Чечни начали обсуждать в январе 2023 года. В ноябре того же года министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов (с августа 2024 года должность занимает Тамирлан Хучиев) сообщил, что разработкой конструкторской документации боевого автомобиля займется Московский государственный технический университет им. Баумана.
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