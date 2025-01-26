Чечня отправит в зону военной операции бронированные китайские пикапы

Пять бронированных китайских пикапов Changan в ближайшее время будут поставлены в зону военной операции на Украине. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Машины добротные, повышенной проходимости, их бронирование соответствует стандарту В4», — говорится в сообщении.

Стандарт В4 — легкое бронирование машины, выдерживающее пистолетные пули. Класс брони B6/B7 — среднее бронирование, когда машина выдерживает обстрел из автомата Калашникова и снайперских винтовок калибров 5,45 и 7,62 мм.

Кадыров отметил, что автомобили приобрел заместитель главы правительства Чечни — министр сельского хозяйства республики Висхан Мацуев. «Ранее он также направлял российским подразделениям автотранспорт, дроны и комплекты военной экипировки», — добавил глава региона.

В октябре 2024 года Кадыров сообщил о передаче движению «Народный фронт «За Россию» 100 «джихад-машин» для нужд военной операции. Эти автомобили были собраны на автомобилестроительном предприятии «Чеченавто» при поддержке Минпромторга и МГТУ им. Н.Э. Баумана. Техника прошла подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе в Чечне. Кадыров отмечал, что при их разработке были учтены и технические требования, и «пожелания бойцов на передовой».