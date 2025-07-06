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Военная операция на Украине ,  
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Путин обсудит возможность командировок врачей в зону военной операции

Путин обсудит возможность командировок гражданских врачей в зону спецоперации
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с правительством и Минобороны возможность разрешить гражданским врачам кратковременные командировки в военные госпитали в зону военной операции на Украине. 

С соответствующей просьбой к Путину обратились на выставке Общероссийского народного фронта «Все для Победы!». Как рассказали президенту, в основном гражданских врачей отправляют в гражданские госпитали. При этом для работы врачей в военных госпиталях вблизи линии фронта им нужно подписывать долгосрочные контракты.

«Я переговорю и с правительством, и с Минобороны», — пообещал Путин.

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Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

Выставка «Все для Победы!» проходит на площадке национального центра «Россия». Как сообщили в Кремле, во время визита президент ознакомился со стендами, посвященными гуманитарной миссии по поддержке Донбасса и Новороссии, новейшим разработкам по обеспечению оперативной эвакуации раненых с поля боя и достижениям Кулибин-клуба, объединяющего производителей дронов, средств электронной борьбы и других инновационных изделий для бойцов.

Позже Путин примет участие в церемонии вручения премий за оказание помощи участникам военной операции, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов.

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Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
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