Путин обсудит возможность командировок врачей в зону военной операции

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Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с правительством и Минобороны возможность разрешить гражданским врачам кратковременные командировки в военные госпитали в зону военной операции на Украине.

С соответствующей просьбой к Путину обратились на выставке Общероссийского народного фронта «Все для Победы!». Как рассказали президенту, в основном гражданских врачей отправляют в гражданские госпитали. При этом для работы врачей в военных госпиталях вблизи линии фронта им нужно подписывать долгосрочные контракты.

«Я переговорю и с правительством, и с Минобороны», — пообещал Путин.

Выставка «Все для Победы!» проходит на площадке национального центра «Россия». Как сообщили в Кремле, во время визита президент ознакомился со стендами, посвященными гуманитарной миссии по поддержке Донбасса и Новороссии, новейшим разработкам по обеспечению оперативной эвакуации раненых с поля боя и достижениям Кулибин-клуба, объединяющего производителей дронов, средств электронной борьбы и других инновационных изделий для бойцов.

Позже Путин примет участие в церемонии вручения премий за оказание помощи участникам военной операции, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов.