Лавров объяснил согласие Путина поговорить с Макроном
Российский президент Владимир Путин поговорил с французским лидером Эмманюэлем Макроном, поскольку он никогда не отказывается от диалога «в угоду каким-то конъюнктурным идеологическим инстинктам», заявил глава МИДа Сергей Лавров.
Так министр ответил на вопрос репортера ВГТРК Павла Зарубина, который поинтересовался, почему Москва согласилась принять звонок.
«Вы знаете, по-моему, ответ очевиден. Ответ заключается в тех принципах, которыми руководствуется президент России», — сказал на это Лавров, отметив, что Путин — вежливый и дальновидный политик.
Путин и Макрон поговорили 1 июля, телефонная беседа стала первой с сентября 2022 года. В Кремле сообщили, что они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и конфликт России и Украины, лидерам нужно было услышать друг от друга изложение своих позиций «со всеми нюансами».
По словам представителя кабмина Франции Софи Примы, Макрон был заинтересован в мнении Путина об Иране и о Договоре о нераспространении ядерного оружия. Французский президент это подтвердил, отметив, что Парижу важно согласие Москвы содействовать в сохранении договора.
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