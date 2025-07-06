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Общество ,  
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Вильфанд предупредил об опасной погоде в 17 регионах России

В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются сильные дожди, грозы, шквалистый ветер и резкое повышение уровня воды в реках. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, наиболее напряженная ситуация складывается в Дагестане, где из-за продолжающихся осадков в горах возможен паводок с выходом рек из берегов и подтоплением населенных пунктов.

«В некоторых районах Дагестана уровень воды будет достигать опасной отметки, то есть подтопление населенных пунктов прогнозируется», — предупредил Вильфанд.

На юге Тюменской и Курганской областей, а также на Урале ожидаются проливные дожди. В Омской области возможны грозы с градом и порывами ветра до 27 м/с. В Сибири — в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае — с воскресенья прогнозируются продолжительные ливни при температуре до 30 градусов и ветре до 25 м/с.

Аналогичная погодная ситуация складывается на Дальнем Востоке: в Хабаровском крае, Еврейской автономной и Амурской областях возможны сильные дожди, грозы и порывы ветра до 20 м/с. На Сахалине ожидается резкий подъем уровня воды в реках — до одного метра.

В Красноярском крае, Хакасии и Туве установится жаркая погода с температурой до 35–37 градусов на фоне сильных осадков. В Приморском крае также прогнозируются грозы и дожди при высокой температуре воздуха.

Синоптик отметил, что несмотря на риск подтоплений, такие дожди помогут снизить уровень пожарной опасности в регионах

Вильфанд предсказал «всплески жаркой погоды» в европейской части России
Общество
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Московской области с понедельника, 7 июля, прогнозируется температура около плюс 30 градусов, сообщил ранее Вильфанд. Синоптик отметил, что с этого дня меняется циркуляция воздушных масс, что вызовет повышение температуры.

Вильфанд добавил, что 7 июля температура будет находиться в пределах нормы, а 8 и 9 июля превысит ее на 1–2 градуса.

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Роман Вильфанд
ученый, метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
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