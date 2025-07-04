Вильфанд предсказал тридцатиградусную жару в Москве со следующей недели
В Московском регионе с понедельника, 7 июля, прогнозируется температура около 30 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«С понедельника меняется циркуляция, воздушные массы будут идти в Московский регион и резко повысится температура. В ночь на понедельник [прогнозируется] еще плюс 10-15 градусов, днем — уже плюс 24-26. А во вторник [будет] более заметное повышение температуры: ночные значения — от плюс 13 до плюс 18 градусов, в центре города — до плюс 20, днем показатель составит плюс 25-30 градусов», — сказал он.
Вильфанд отметил, что 7 июля температура будет находиться в пределах нормы, 8 и 9 июля она превысит ее на 1-2 градуса.
По словам синоптика, в конце июня и начале июля температура воздуха в Москве соответствовала той, которая обычно бывает в начале-середине мая. Вильфанд добавил, что в течение лета будут как периоды жаркой погоды, так и периоды понижения температуры.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 1 июля 2025 года стало самым холодным среди всех первых дней этого месяца с 1962 года, температура воздуха составила плюс 14,3 градуса. 1 июля 1962 года в Москве было плюс 13,5 градуса, отметил Леус.
Читайте РБК в Telegram.
В Челябинске мужчина выиграл ₽100 млн после сна жены про паука
В 10 мегаполисах цена жилья с учетом ипотеки превысила ₽1 млн за «квадрат»
Покупатель ТЦ «Мега» раскрыл дедлайн владельца IKEA по обратному выкупу
Генпрокуратура потребовала передать государству активы владельца «Южуралзолота»
Маск предложил отправить МКС «на пенсию»
The Economist: США прекратили поставки Украине всех вооружений
Сын Трампа попросил ЦРУ продолжить разоблачать ложь о вмешательстве России в выборы США
ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое
Карпин: Зарплаты футболистов в России завышены на 50%
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов