Вильфанд предсказал «всплески жаркой погоды» в европейской части России
«Всплески жаркой погоды» наступят в европейской части России со второй декады июля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.
«Распределение температуры в европейской части страны показывает, что в целом температура в июле будет близка к норме. В первой декаде прогнозируется прохладная погода с температурой ниже нормы. Во второй декаде ожидается повышение температуры и всплески жаркой погоды», — заявил Вильфанд.
По словам специалиста, температура выше нормы прогнозируется в июле практически на всем Урале, на юго-западе Сибири и на Дальнем Востоке.
Ранее Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется тепло. В четверг и пятницу, 3–4 июля, температура воздуха в столичном регионе днем поднимется до 26 градусов.
Существенных осадков не ожидается, будет много солнца, пообещал синоптик. За потеплением последует небольшое понижение температуры: в выходные дни она не превысит плюс 21 градуса.
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