МИД заявил об отсутствии даты нового раунда переговоров России и США

Дата новых консультаций по вопросам дипломатических «раздражителей» России и США пока неизвестна, но диалог ведется, сообщила в интервью программе «Большой вопрос» официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«На сегодняшний момент, даты консультаций нет, но я смогу сказать, что идет диалог по линии посольства России в Вашингтоне и Госдепартамента, и контакты поддерживаются здесь, в Москве также, в том числе и по теме так называемых раздражителей и их снятия», — сказала дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что за периоды правления 44-го и 46-го президентов США Барака Обамы и Джо Байдена в российско-американских отношениях было «много что разрушено» и за предыдущие раунды переговоров удалось решить только некоторые вопросы по устранению взаимных раздражителей России и США.

Первые за три года переговоры представителей России и Соединенных Штатов прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Была достигнута договоренность о нормализации дипломатических отношений. Затем контакты на этот счет продолжились

В июне российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев анонсировал новый раунд переговоров, который, по словам дипломата, должен был состояться в Москве. Позже Захарова сообщила об отмене встречи представителей России и США по дипломатическим «раздражителям» по инициативе американской стороны. Помощник российского президента Юрий Ушаков после этого заявил, что вопрос о встрече «подвис».

В начале июля глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова рассматривать Саудовскую Аравию в качестве площадки для нового раунда переговоров с представителями США.