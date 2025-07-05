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Военная операция на Украине ,  
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В США заявили о попытке Трампа облегчить Москве победу над Киевом

Spectator: Трамп может закончить конфликт на Украине через победу России
Сюжет
Военная операция на Украине
Администрация Трампа нашла способ закончить конфликт на Украине, для этого она может «облегчить победу России», пишет Spectator. Ранее США заморозили поставки Украине из-за аудита своих арсеналов
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Bonnie Cash / Global Look Press)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует быстро завершить украинский конфликт. Для этого он стремится наладить отношения с Россией и оказывает давление на Киев, пишет британский журнал Spectator.

В статье говорится, что «администрация Трампа, возможно, нашла самый быстрый способ положить конец конфликту — облегчить победу России».

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Политика
Дональд Трамп

В ночь на 2 июля Politico и NBC News сообщили о заморозке поставок вооружений Украине из-за того, что Вашингтон проводит аудит собственных арсеналов, опасаясь их истощения. В Госдепе уточнили, что пауза коснулась лишь «одного аспекта» поставок и не является полной.

Однако украинские источники, опрошенные The Economist, заявили, что заморозка коснулась всей помощи. По их мнению, целью этого может быть давление на Киев, с тем чтобы добиться политических уступок.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала действия США четким сигналом для ЕС — нужно активизировать собственную поддержку Украины.

Трамп заявил, что США продолжают оказывать военную помощь Украине, однако должны убедиться, что имеют достаточно вооружений для себя. 

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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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