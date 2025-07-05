В США заявили о попытке Трампа облегчить Москве победу над Киевом
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует быстро завершить украинский конфликт. Для этого он стремится наладить отношения с Россией и оказывает давление на Киев, пишет британский журнал Spectator.
В статье говорится, что «администрация Трампа, возможно, нашла самый быстрый способ положить конец конфликту — облегчить победу России».
В ночь на 2 июля Politico и NBC News сообщили о заморозке поставок вооружений Украине из-за того, что Вашингтон проводит аудит собственных арсеналов, опасаясь их истощения. В Госдепе уточнили, что пауза коснулась лишь «одного аспекта» поставок и не является полной.
Однако украинские источники, опрошенные The Economist, заявили, что заморозка коснулась всей помощи. По их мнению, целью этого может быть давление на Киев, с тем чтобы добиться политических уступок.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала действия США четким сигналом для ЕС — нужно активизировать собственную поддержку Украины.
Трамп заявил, что США продолжают оказывать военную помощь Украине, однако должны убедиться, что имеют достаточно вооружений для себя.
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