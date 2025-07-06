«МК» сообщил о госпитализации требовавшего встречи с Путиным художника

В Москве художника госпитализировали с Красной площади после требования встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает «Московский Комсомолец».

По данным издания, инцидент произошел поздним вечером 4 июля. Агрессивное поведение и странные высказывания мужчины, требующего встречи с президентом, привлекли внимание сотрудников службы охраны, его задержали и доставили в психиатрическую больницу.

Как пишет «МК», 37-летний мужчина ранее был успешным художником-пейзажистом, организовывавшим персональные выставки. Он перестал заниматься живописью из-за тяжелой болезни.

В ноябре 2021 года в Екатеринбурге поместили в психиатрическую больницу якутского шамана Александра Габышева, который несколько раз пытался совершить поход на Москву, чтобы «изгнать Путина».

Габышев объявил, что пешком отправляется в Москву, чтобы «изгнать» Владимира Путина, которого он считал «порождением темных сил». Мужчина намеревался дойти до столицы к 2021 году. На пути к нему присоединялись люди, одни — на время, а другие шли с ним постоянно. Осенью 2019-го Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области и доставили в психоневрологический диспансер Якутска, где его признали невменяемым.

В мае 2020-го врачи признали Габышева опасным для окружающих, в июне суд одобрил его отправку в психбольницу. Затем Габышева выписали из Якутского психоневрологического диспансера и отправили на амбулаторное лечение. В январе 2021 года шаман был вновь госпитализирован, суд назначил ему принудительное лечение. В конце сентября Габышева направили на лечение в психиатрическую больницу в Новосибирске.