В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полеты

В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«В аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское) СНЯТЫ ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ограничения на полеты были введены в 23:41 мск, в 00:08 их сняли.

Ограничения полетов в российских аэропортах вводятся на фоне атак украинских беспилотников.

Вечером 5 июля также закрыли для полетов петербургский аэропорт Пулково. В столичном аэропорту Шереметьево отменили и задержали сотни рейсов.

В ночь на 5 июля над российскими регионами было сбито 94 украинских беспилотника. Несколько дронов ВСУ сбили днем в Московской области, часть из них летела на Москву.