Верховный лидер Ирана впервые за долгое время появился на публике

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые за долгое время появился на публике, приняв участие в религиозном мероприятии, сообщает агентство IRNA.

«Появление аятоллы Хаменеи, лидера Исламской революции, на траурной церемонии в ночь Ашуры в мавзолее имама Хомейни», — говорится в подписи под фотографией, опубликованной агентством.

Ашура — священный для мусульман день. Этот день является также днем траура по принявшему мученическую смерть имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммеда. В 2025 году День Ашура приходится на 5 июля.

Мавзолей имама Хомейни — памятник-усыпальница, посвященная первому Высшему руководителю Ирана аятолле Рухолле Хомейни. Там захоронен он сам и члены его семьи.

В середине июня Израиль нанес серию авиаударов по территории Ирана. В результате израильской атаки были убиты десятки высокопоставленных военных, а также несколько ведущих иранских ученых-ядерщиков.

Одновременно с этим президент США Дональд Трамп и израильские официальные лица делали заявления о возможном убийстве аятоллы Хаменеи. Президент Соединенных Штатов в соцсетях утверждал, что «спас» Хаменеи от «от ужасной и позорной смерти», а министр обороны Израиля говорил, что при возможности его страна устранила бы верховного лидера Ирана.

Хаменеи после окончания конфликта с Израилем и бомбардировок США иранских ядерных объектов уже выступал с публичным обращением к нации. В конце июня он заявил о победе Ирана над Израилем и поздравил иранский народ.