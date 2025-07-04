В Белгородской области при ударе БПЛА пострадали семь человек
В селе Ясные Зори в Белгородской области дрон ударил по сельскохозяйственному предприятию, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадали семь человек.
Они доставлены в больницу с осколочными ранениями. После оказания первой помощи граждан перевезут в больницу в Белгороде.
«Женщину и четверых мужчин, получивших осколочные ранения и баротравмы, доставили в Октябрьскую районную больницу. Еще двоих мужчин со множественными осколочными ранениями доставили в Майскую амбулаторию», — говорится в сообщении.
Губернатор добавил, что в результате детонации загорелся один из корпусов, но возгорание уже ликвидировали.
Также 4 июля в поселке Октябрьский Белгородской области дрон взорвался рядом с многоквартирным домом. Пострадали два мирных жителя, в том числе ребенок. Взрывом в доме выбило стекла.
Баротравма — это повреждение тканей организма, вызванное резким изменением давления. В основном баротравма поражает уши и легкие, но может затронуть и желудочно-кишечный тракт, околоносовые пазухи, глаза и кожу.
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