В Белгородской области при ударе БПЛА пострадали семь человек

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В селе Ясные Зори в Белгородской области дрон ударил по сельскохозяйственному предприятию, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадали семь человек.

Они доставлены в больницу с осколочными ранениями. После оказания первой помощи граждан перевезут в больницу в Белгороде.

«Женщину и четверых мужчин, получивших осколочные ранения и баротравмы, доставили в Октябрьскую районную больницу. Еще двоих мужчин со множественными осколочными ранениями доставили в Майскую амбулаторию», — говорится в сообщении.

Губернатор добавил, что в результате детонации загорелся один из корпусов, но возгорание уже ликвидировали.

Также 4 июля в поселке Октябрьский Белгородской области дрон взорвался рядом с многоквартирным домом. Пострадали два мирных жителя, в том числе ребенок. Взрывом в доме выбило стекла.

Баротравма — это повреждение тканей организма, вызванное резким изменением давления. В основном баротравма поражает уши и легкие, но может затронуть и желудочно-кишечный тракт, околоносовые пазухи, глаза и кожу.