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Военная операция на Украине ,  
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Гладков уточнил число пострадавших при ударе дронов по Шебекино

Гладков: число пострадавших при ударе по предприятию в Шебекино выросло до трех
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Военная операция на Украине

До трех человек увеличилось количество пострадавших при атаке украинского беспилотника на гражданское предприятие в Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

БПЛА ударили по объекту вечером 4 июля, в региональном МЧС тогда сообщили о двоих пострадавших — спасателях из 52-ой части МЧС России.

«По уточненной информации, ранены три человека», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Третьим пострадавшим стал сотрудник водоканала. Гладков объяснил, что мужчина обратился к врачам позже. Сейчас все трое лежат в больницах, состояние одного из раненых — тяжелое, у других — средняя степень тяжести.

При нападении дрона на предприятие возник пожар. Утром 5 июля Гладков отметил, что пламя полностью потушили.

При ударе ВСУ по Шебекино пострадали сотрудники МЧС
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Фото:Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Глава региона также уточнил, что за сутки в Шебекинском муниципальном округе были совершены 39 атак дронов, силы ПВО подавили 33 беспилотника. Среди мест, по которым ударили беспилотники — город Шебекино, села Архангельское, Белянка, Бершаково, Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Нежеголь и Новая Таволжанка.

В Шебекино ущерб получил также частный дом. На участке дороги Шамино — Архангельское поврежден легковой автомобиль, в селе Архангельское — линия электропередачи.

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Софья Полковникова
Шебекино Белгородская область Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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