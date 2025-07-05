Гладков: число пострадавших при ударе по предприятию в Шебекино выросло до трех

Гладков уточнил число пострадавших при ударе дронов по Шебекино

До трех человек увеличилось количество пострадавших при атаке украинского беспилотника на гражданское предприятие в Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

БПЛА ударили по объекту вечером 4 июля, в региональном МЧС тогда сообщили о двоих пострадавших — спасателях из 52-ой части МЧС России.

«По уточненной информации, ранены три человека», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Третьим пострадавшим стал сотрудник водоканала. Гладков объяснил, что мужчина обратился к врачам позже. Сейчас все трое лежат в больницах, состояние одного из раненых — тяжелое, у других — средняя степень тяжести.

При нападении дрона на предприятие возник пожар. Утром 5 июля Гладков отметил, что пламя полностью потушили.

Глава региона также уточнил, что за сутки в Шебекинском муниципальном округе были совершены 39 атак дронов, силы ПВО подавили 33 беспилотника. Среди мест, по которым ударили беспилотники — город Шебекино, села Архангельское, Белянка, Бершаково, Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Нежеголь и Новая Таволжанка.

В Шебекино ущерб получил также частный дом. На участке дороги Шамино — Архангельское поврежден легковой автомобиль, в селе Архангельское — линия электропередачи.