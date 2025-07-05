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Военная операция на Украине ,  
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В Дербенте похоронили погибшего вместе с замглавкома ВМФ офицера

В Дербенте похоронили погибшего вместе с замглавкома ВМФ Гудковым офицера
Сюжет
Военная операция на Украине
Нариман&nbsp;Шихалиев
Нариман Шихалиев (Фото: mkurbanov / Telegram)

В Дербенте прошли похороны офицера морской пехоты, подполковника Наримана Шихалиева, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. Шихалиев погиб в Курской области вместе с заместителем главнокомандующего ВМФ России гвардии генерал-майором Михаилом Гудковым.

Как рассказал Меликов, Шихалиев родился в селе Дюбек Табасаранского района. Военную службу он проходил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота, и с самого начала военной операции на Украине «был на переднем крае». За выдающиеся заслуги Шихалиев был награжден двумя орденами Мужества, медалью «За отвагу», медалью «За храбрость», наградным оружием от министра обороны России, орденом Доблести, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.

Вместе с замкомандующего ВМФ Гудковым погиб еще один офицер
Политика

«Горжусь, что Нариман — наш земляк и выражаю глубокие соболезнования его родным и близким: родителям Шамсутдину Шарафутдиновичу и Гюльназ Мусаевне, его супруге Елизавете Сергеевне и двум его дочерям, Элине и Камиле. Мы разделяем вашу скорбь и сделаем все, чтобы вы чувствовали нашу поддержку и участие», — написал Меликов в телеграм-канале.

По информации Минобороны, Гудков погиб 2 июля «во время боевой работы в одном из приграничных районов». Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который первым сообщил о гибели Гудкова, уточнял, что это произошло, когда генерал «выполнял долг офицера вместе со своими однополчанами». Тогда он написал, что вместе с Гудковым погиб «верный товарищ» заместителя главнокомандующего ВМФ Нариман Шихалиев. «Коммерсантъ» со ссылкой на источник уточнял, что Гудков погиб в результате поражения передового командного пункта в Курской области.

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Дагестан Дербент похороны офицер подполковник ВМФ Сергей Меликов
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12 сентября 1965 года
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