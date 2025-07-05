Появилось видео купаний в парижской Сене впервые за 100 лет

В Париже горожане и туристы впервые с 1923 года купаются в Сене. Видео

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В Париже впервые за столетие, с 1923 года, официально разрешили купание в Сене. Власти открыли три специально оборудованные зоны, одна из которых расположена в нескольких минутах ходьбы от Эйфелевой башни, сообщает France 24.

Утром в субботу десятки парижан и туристов собрались у купальной зоны Бра-Мари в историческом центре города. Ровно в 8:00 (9:00 мск) первые купальщики окунулись в воду под наблюдением спасателей.

На Сене прошли олимпийские и паралимпийские соревнования по плаванию на открытой воде и триатлону. По ходу соревнований неоднократно сообщалось о проблемах с качеством воды в реке, на очистку которой власти Франции с 2015 года направили €1,4 млрд. Мэр Парижа Анн Идальго называла фейками новости о том, что из-за плавания в реке заболевали спортсмены.