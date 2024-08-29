Триатлон на Паралимпиаде пройдет в один день из-за качества воды в Сене
Расписание соревнований по триатлону на Паралимпиаде в Париже пересмотрели из-за опасений по поводу ухудшения качества воды в Сене, сообщается на сайте Международного союза триатлона (World Triathlon).
Соревнования в 11 дисциплинах планировались на 1 и 2 сентября, но пройдут в один день — в воскресенье.
«Последний прогноз, предоставленный Météo France, указывает на высокий уровень неопределенности с погодой в предстоящие дни, что может повлиять на состояние Сены», — говорится в сообщении.
Во время Олимпиады в Париже, которая завершилась 11 августа, организаторы отменили пять тренировочных заплывов пловцов и триатлонистов из-за неудовлетворительного качества воды в реке.
После соревнований ряд спортсменов жаловался на симптомы кишечной инфекции. Мэр Парижа Анн Идальго заявляла, что болезнь олимпийцев и качество воды не связаны.
Целесообразность проведения соревнований в Сене широко обсуждалась до начала Олимпиады из-за высокого уровня фекальных бактерий E. coli (кишечная палочка) и энтерококков в реке. На очистку реки перед Олимпиадой потратили около €1,4 млн.
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