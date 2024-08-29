Триатлон на Паралимпиаде пройдет в один день из-за возможного загрязнения Сены

Триатлон на Паралимпиаде пройдет в один день из-за качества воды в Сене

Соревнования планировалось провести 1 и 2 сентября, но они пройдут только 1-го числа из-за неоднозначных прогнозов погоды — из-за дождей качество воды в Сене ухудшается, что привело к срыву тренировок во время Олимпиады

Фото: Aurelien Meunier / Getty Images

Расписание соревнований по триатлону на Паралимпиаде в Париже пересмотрели из-за опасений по поводу ухудшения качества воды в Сене, сообщается на сайте Международного союза триатлона (World Triathlon).

Соревнования в 11 дисциплинах планировались на 1 и 2 сентября, но пройдут в один день — в воскресенье.

«Последний прогноз, предоставленный Météo France, указывает на высокий уровень неопределенности с погодой в предстоящие дни, что может повлиять на состояние Сены», — говорится в сообщении.

Во время Олимпиады в Париже, которая завершилась 11 августа, организаторы отменили пять тренировочных заплывов пловцов и триатлонистов из-за неудовлетворительного качества воды в реке.

После соревнований ряд спортсменов жаловался на симптомы кишечной инфекции. Мэр Парижа Анн Идальго заявляла, что болезнь олимпийцев и качество воды не связаны.

Целесообразность проведения соревнований в Сене широко обсуждалась до начала Олимпиады из-за высокого уровня фекальных бактерий E. coli (кишечная палочка) и энтерококков в реке. На очистку реки перед Олимпиадой потратили около €1,4 млн.