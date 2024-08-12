Знаменосец сборной Ирландии заболел после заплыва по Сене на Олимпиаде
Ирландский пловец Дэниел Уиффен, выбранный знаменосцем на церемонию закрытия Олимпиады в Париже, вместо посещения мероприятия заболел и попал в больницу. Об этом он сообщил в соцсети X.
Пловец заявил, что очень плохо себя чувствовал, но благодаря лечению ему стало лучше.
За два дня до церемонии Уиффен участвовал в марафонском заплыве по Сене, отмечает RMC Sport. Ирландец занял 18-е место и сказал, что эта дисциплина точно не для него, поскольку он несколько раз получил локтями в глаза и по голове. Качество воды он при этом не ругал.
В Париже Уиффен выиграл золото на 800-метровке вольным стилем и серебро на дистанции 1500 м.
Мэр Парижа Анн Идальго во время Олимпиады называла фейком новости о том, что спортсмены заболели после купания в Сене.
На очистку реки французские власти выделили €1,4 млрд с 2015 года, однако качество воды не позволило провести тренировки триатлонистов, а мужские соревнования пришлось переносить на другой день.
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