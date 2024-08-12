Знаменосец сборной Ирландии заболел после заплыва по Сене на Олимпиаде

Дэниел Уиффен выиграл две медали Игр в бассейне, а потом решил поучаствовать в заплыве по Сене на 10 км. Он не ругал качество воды после заплыва, но через два дня попал в больницу и пропустил церемонию закрытия

Дэниел Уиффен (Фото: Luke Hales / Getty Images)

Ирландский пловец Дэниел Уиффен, выбранный знаменосцем на церемонию закрытия Олимпиады в Париже, вместо посещения мероприятия заболел и попал в больницу. Об этом он сообщил в соцсети X.

Пловец заявил, что очень плохо себя чувствовал, но благодаря лечению ему стало лучше.

За два дня до церемонии Уиффен участвовал в марафонском заплыве по Сене, отмечает RMC Sport. Ирландец занял 18-е место и сказал, что эта дисциплина точно не для него, поскольку он несколько раз получил локтями в глаза и по голове. Качество воды он при этом не ругал.

В Париже Уиффен выиграл золото на 800-метровке вольным стилем и серебро на дистанции 1500 м.

Мэр Парижа Анн Идальго во время Олимпиады называла фейком новости о том, что спортсмены заболели после купания в Сене.

На очистку реки французские власти выделили €1,4 млрд с 2015 года, однако качество воды не позволило провести тренировки триатлонистов, а мужские соревнования пришлось переносить на другой день.