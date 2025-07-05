Слюсарь сообщил об отражении воздушной атаки в Ростовской области

Средства противовоздушной обороны уничтожили украинские дроны в Чертковском районе Ростовской области, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.



По его словам, предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений.

Накануне, днем 4 июля, Слюсарь назвал 32 объекта, которые пострадали в результате ночного налета дронов. В их числе оказались детский сад, 21 дом, лицей и спортивные сооружения.



До этого в ночь на 4 июля над Россией сбили 42 беспилотника, 26 из них — над территорией Ростовской области.



