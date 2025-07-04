Ночная атака БПЛА на Ростовскую область привела к повреждению 32 объектов

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

Детский сад, 21 дом, лицей, спортивные сооружения получили повреждения в результате ночной атаки украинских дронов на Ростовскую область, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале. Всего глава региона упомянул 32 объекта.

«На данный момент зафиксировано 7 пострадавших многоэтажных и 14 частных жилых домов <...> Также повреждения получили 11 объектов, в том числе детский сад, лицей, спортивные сооружения», — написал Слюсарь.

Он уточнил, что у домов, о основном, разбиты окна, ущерб получили крыши и конструкции двух домов, повреждения получили также 15 машин.

Власти ввели режим ЧС в поселке Долотинка Миллеровского района и на некоторых территориях в Азове, уточнил Слюсарь.

БПЛА атаковали ночью город Азов, Миллеровский и Тарасовский районы, сообщил ранее Слюсарь. В результате удара был поврежден двухэтажный восьми-квартирный дом, обрушилась плита перекрытия, погибла пенсионерка, бывшая учительница.

Из разрушенного дома эвакуированы 20 жителей, отчитался врио главы региона.