Ночная атака БПЛА на Ростовскую область привела к повреждению 32 объектов
Детский сад, 21 дом, лицей, спортивные сооружения получили повреждения в результате ночной атаки украинских дронов на Ростовскую область, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале. Всего глава региона упомянул 32 объекта.
«На данный момент зафиксировано 7 пострадавших многоэтажных и 14 частных жилых домов <...> Также повреждения получили 11 объектов, в том числе детский сад, лицей, спортивные сооружения», — написал Слюсарь.
Он уточнил, что у домов, о основном, разбиты окна, ущерб получили крыши и конструкции двух домов, повреждения получили также 15 машин.
Власти ввели режим ЧС в поселке Долотинка Миллеровского района и на некоторых территориях в Азове, уточнил Слюсарь.
БПЛА атаковали ночью город Азов, Миллеровский и Тарасовский районы, сообщил ранее Слюсарь. В результате удара был поврежден двухэтажный восьми-квартирный дом, обрушилась плита перекрытия, погибла пенсионерка, бывшая учительница.
Из разрушенного дома эвакуированы 20 жителей, отчитался врио главы региона.
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