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Военная операция на Украине ,  
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МЧС сообщило об ударе дронов по Чебоксарам

Сюжет
Военная операция на Украине

По Чебоксарам ударили беспилотники, заявило МЧС в своем приложении.

«На территории г.Чебоксары произошла атака беспилотных воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства. Местных жителей призвали сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности.

За несколько часов до сообщения МЧС, в 23:10 мск, в приложении сообщили об опасности удара дронов в Чувашской республике.

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Ранее, 9 июня, на территории Чувашии зафиксировали попытки атак украинских дронов. Тогда два беспилотника упали на территории АО «ВНИИР». Еще по одному дрону упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов. Обошлось без пострадавших.

В марте на территории предприятия «Комбинат Буревестник» в Чебоксарах также обнаружили БПЛА.


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Теги
Полина Дуганова
БПЛА дроны беспилотники Чебоксары МЧС Россия Военная операция на Украине
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