МЧС сообщило об ударе дронов по Чебоксарам
По Чебоксарам ударили беспилотники, заявило МЧС в своем приложении.
«На территории г.Чебоксары произошла атака беспилотных воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства. Местных жителей призвали сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности.
За несколько часов до сообщения МЧС, в 23:10 мск, в приложении сообщили об опасности удара дронов в Чувашской республике.
Ранее, 9 июня, на территории Чувашии зафиксировали попытки атак украинских дронов. Тогда два беспилотника упали на территории АО «ВНИИР». Еще по одному дрону упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов. Обошлось без пострадавших.
В марте на территории предприятия «Комбинат Буревестник» в Чебоксарах также обнаружили БПЛА.
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