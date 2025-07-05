МЧС сообщило об ударе дронов по Чебоксарам

По Чебоксарам ударили беспилотники, заявило МЧС в своем приложении.



«На территории г.Чебоксары произошла атака беспилотных воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства. Местных жителей призвали сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности.



За несколько часов до сообщения МЧС, в 23:10 мск, в приложении сообщили об опасности удара дронов в Чувашской республике.

Ранее, 9 июня, на территории Чувашии зафиксировали попытки атак украинских дронов. Тогда два беспилотника упали на территории АО «ВНИИР». Еще по одному дрону упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов. Обошлось без пострадавших.



В марте на территории предприятия «Комбинат Буревестник» в Чебоксарах также обнаружили БПЛА.



