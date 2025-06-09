Украинские дроны атаковали Чувашию
На территории Чувашии были зафиксированы попытки атак украинских дронов, сообщил глава республики Олег Николаев.
«Два БПЛА упали на территории АО «ВНИИР», из-за чего принято ответственное решение о временной приостановке производства для обеспечения безопасности сотрудников. Еще по одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов — угрозы для людей нет», — сообщил он.
Пострадавших нет, добавил Николаев.
АО «ВНИИР» (Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством, входит в «АБС Электро») находится в столице региона, Чебоксарах. Это производитель систем релейной защиты и АСУ подстанций, электротехнического оборудования низкого, среднего и высокого напряжения.
В марте Николаев сообщал, что на нефтебазе предприятия «Комбинат Буревестник» в Чебоксарах был обнаружен дрон. Объект находился на реконструкции, пострадавших не было. На тот момент это было первое сообщение о применении БПЛА в регионе.
В Минобороны сообщили, что над Чувашией было сбито два беспилотника. Всего в ночь на 9 июня силы ПВО уничтожили или перехватили 49 дронов:
- 13 над Курской областью;
- столько же — над Нижегородской;
- девять — над Воронежской;
- тоже девять — над Орловской;
- два — над Брянской;
- один — над Белгородской областью.
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