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Военная операция на Украине ,  
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Украинские дроны атаковали Чувашию

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Военная операция на Украине
Два беспилотника упали на чебоксарском АО «ВНИИР», где производят электрооборудование. Еще два дрона упали в полях, рассказал глава Чувашии. Минобороны сообщило о двух сбитых дронах в республике
Фото: сайт "АБС Электро"
Фото: сайт "АБС Электро"

На территории Чувашии были зафиксированы попытки атак украинских дронов, сообщил глава республики Олег Николаев.

«Два БПЛА упали на территории АО «ВНИИР», из-за чего принято ответственное решение о временной приостановке производства для обеспечения безопасности сотрудников. Еще по одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов — угрозы для людей нет», — сообщил он.

Пострадавших нет, добавил Николаев.

АО «ВНИИР» (Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством, входит в «АБС Электро») находится в столице региона, Чебоксарах. Это производитель систем релейной защиты и АСУ подстанций, электротехнического оборудования низкого, среднего и высокого напряжения.

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В марте Николаев сообщал, что на нефтебазе предприятия «Комбинат Буревестник» в Чебоксарах был обнаружен дрон. Объект находился на реконструкции, пострадавших не было. На тот момент это было первое сообщение о применении БПЛА в регионе.

В Минобороны сообщили, что над Чувашией было сбито два беспилотника. Всего в ночь на 9 июня силы ПВО уничтожили или перехватили 49 дронов:

  • 13 над Курской областью;
  • столько же — над Нижегородской;
  • девять — над Воронежской;
  • тоже девять — над Орловской;
  • два — над Брянской;
  • один — над Белгородской областью.

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