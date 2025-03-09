В Чебоксарах нашли дрон на территории нефтебазы

В Чебоксарах на предприятии «Комбинат Буревестник» обнаружили дрон. По словам губернатора Чувашии Олега Николаева, пострадавших нет.

Фото: ГУ МЧС России по Чувашской Республике

На территории предприятия «Комбинат Буревестник» в Чебоксарах обнаружили дрон, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

Жертв и пострадавших нет, на месте работают экстренные службы, сообщил губернатор.

«Объект нефтебазы находится на реконструкции», — написал он в телеграм-канале.

Вооруженные силы Украины регулярно атакуют российские предприятия, связанные с нефтяной отраслью, в частности, с нефтепереработкой.

Так, накануне, 8 марта, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ленобласти — предприятие «Киришинефтеоргсинтез», один из крупнейших переработчиков нефти в России. Принадлежит ПАО «Сургутнефтегаз».

До этого в марте из-за атаки дронов в Чертковском районе Ростовской области загорелся нефтепровод. Кроме того, из-за падения обломков дрона также загорелся склад на территории промышленного объекта, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.