В Чебоксарах нашли дрон на территории нефтебазы
На территории предприятия «Комбинат Буревестник» в Чебоксарах обнаружили дрон, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
Жертв и пострадавших нет, на месте работают экстренные службы, сообщил губернатор.
«Объект нефтебазы находится на реконструкции», — написал он в телеграм-канале.
Вооруженные силы Украины регулярно атакуют российские предприятия, связанные с нефтяной отраслью, в частности, с нефтепереработкой.
Так, накануне, 8 марта, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ленобласти — предприятие «Киришинефтеоргсинтез», один из крупнейших переработчиков нефти в России. Принадлежит ПАО «Сургутнефтегаз».
До этого в марте из-за атаки дронов в Чертковском районе Ростовской области загорелся нефтепровод. Кроме того, из-за падения обломков дрона также загорелся склад на территории промышленного объекта, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Читайте РБК в Telegram.